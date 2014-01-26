30.06.2017

Текст: Денис ТЕМНЫЙ

Никто не знает, когда и где родилось слово "коктейль". Существует огромное количество легенд - от почти сказочных до более менее правдоподобных, и небольшое количество фактов, которые, впрочем, не сильно помогут нам узнать истину.

История происхождения коктейля от петуха

Первая история происхождения коктейля описана в книге о коктейлях Джона Макквина, изданной в 1933 году. Автор пишет, что в 1770 году у хозяина одного бара недалеко от Нью-Йорка пропал любимый петух. Мистер Ален, так звали владельца заведения, был фанатом петушиных боев и потому впал в жуткую депрессию. Он собрал всех жителей поселка у себя в баре и объявил, что тому, кто вернет ему его питомца, отдаст в жены свою единственную красавицу дочь. Через некоторое время в городе появился молодой лейтенант. Он прискакал на коне, а в руке у него был знаменитый петух.

Мистер Ален прилюдно объявил о свадьбе. Юная Дейзи приготовила смесь из хорошего виски из штата Кентукки и горьких настоек на травах и кореньях. Напиток подавали со льдом всем посетителям бара со словами: "За хвост Юпитера (так звали петуха), который не потерял ни одного перышка". Хвост петуха на английском звучит как "кoк'cтейл".

Вторая история гласит, что коктейль придумали во Франции в области Шаранта. В XV веке там уже смешивали вина и крепкие спиртные напитки, называя эту смесь "кокьтель" (coquetelle) - по названию яйцеобразного кубка, в котором ее подавали. И третья история утверждает, что слово "коктейль" возникло в Англии. Термин cock-tailed появился в 70-е годы XVIII века для обозначения нечистокровных лошадей на скачках. Хвост у этих лошадей стоял дыбом, как у петуха. Этот факт зафиксирован в Оксфордском английском толковом словаре.

Классический коктейль Martini Dry

Первый сохранившийся документ, трактующий понятие "кок­тейль", датирован 13 мая 1806 года. В американском журнале The Balance коктейль описывается как "стимулирующий напиток, состоящий из различных крепких алкогольных напитков, сахара, горьких настоек и воды". Первая книга рецептур коктейлей вышла в 1862 го­ду. Автором рецептов коктейлей был самый знаменитый бармен, "папа всех барменов", как его еще называют, Джерри Томас. Он же считается автором самого известного классического коктейля Martini . He путать с маркой всемирно известного вермута, который родился примерно в то же время.

Классический коктейль Martini Dry сейчас готовится следующим образом: необходимо смешать в специальном стакане (это может быть металлический или стеклянный стакан от шейкера) со льдом 2/10 части вермута Martini Extra Dry с 8/10 частями джина. Джин должен быть высокого качества. Ингредиенты не встряхиваются, а аккуратно перемешиваются барной ложкой, после чего сцеживаются через стрейнер в предварительно охлажденную коктейльную рюмку коктейля Martini. В качестве украшения служит зеленая оливка.

Сейчас коктейль Martini Dry готовится следующим образом: необходимо смешать в специальном стакане (это может быть металлический или стеклянный стакан от шейкера ) со льдом 2/10 части вермута Martini Extra Dry с 8/10 частями джина. Джин должен быть высокого качества. Ингредиенты не встряхиваются, а аккуратно перемешиваются барной ложкой, после чего сцеживаются через стрейнер в предварительно охлажденную коктейльную рюмку Martini. В качестве украшения служит зеленая оливка.

Самая распространенная на сегодняшний день ошибка - это подача вермутов Martini в коктейльной рюмке Martini, да еще с оливкой впридачу. Чтобы всем было ясно: вермут подается в низком широком стакане ("тумблер" или "олд фэшн") со льдом и долькой лимона, красный вермут - с долькой апельсина.

Не забудьте об "Ангостуре"

Коктейль Manhattan (Манхэттен) был на пике популярности в 70-80-х годах ХIХ века, но популярен и сейчас. Сейчас Manhattan готовится следующим образом: 7/10 американского виски (лучше всего подходит виски из штата Теннесси), 3/10 красного вермута, 1-2 капли горькой ароматической настойки "Ангостура биттер" (Angostura Bit­ter) смешиваются в смесительном стакане со льдом и сцеживаются в предварительно охлажденную коктейльную рюмку "Мартини".

Украшается Manhattan красной коктейльной вишней, которая на шпажке опускается непосредственно в бокал. Самая распространенная ошибка - забывают про 1-2 капли "Ангостуры". Многие даже не знают, что это такое. "Ангостура биттер" - это очень концентрированная горькая настойка на более чем двухстах травах и кореньях.

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