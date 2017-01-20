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Минералка. Оживляющая вода


20.01.2017
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Текст: Николай СОБЕР

Минеральная вода, минералка, "умиралочка", "вон та, розовенькая, литровая" - кто никогда не пробовал этот живительный напиток, вероятно, никогда не страдал похмельем, не утолял жажду и не слышал о чудодейственных свойствах минеральных источников. Все остальные же прекрасно знают - лучшего средства от последствий злоупотребления алкоголем , едой да и просто для улучшения пищеварения и других важных функций организма просто нет.

Еще в древние времена люди поняли: если в пищу употреблять не обычную воду , а воду из специального источника, она будет не только утолять жажду, но и способствовать хорошему настроению, и улучшению самочувствия вообще. В местах "залежей" минералки - на ее источниках - древние греки устраивали святилища в честь бога Асклепия, а древние римляне строили храмы Эскулапа - покровителя медицины.

В древние времена в местах минеральных источников строили храмы

Храмы Эскулапа (Асклепия) строили на местах минеральных источников.

Тут и там археологи находят остатки древних водолечебниц, построенных на местах источников минеральных вод, где еще в те незапамятные времена люди лечились при помощи минералки - как купаясь в ней, так и употребляя внутрь. Существование одной из таких специализированных клиник датируется VI веком до нашей эры, так что секрет чудодейственной силы воды, бьющей из-под земли, люди знают уже больше тысячи лет.

У нас же о том, что неплохо бы источники воды с такими целебными свойствами иметь и на территории нашей необъятной, задумались лишь при Петре I, по приказу которого в Карелии был построен первый водолечебный курорт. Государственное значение кавказских минеральных вод было признано Александром I в 1803-м, а химический состав минералки был изучен и вовсе лишь в 1825 химиком Г.И. Гессем. Хорошо хоть успели до изобретения водки . Так что же собой представляет минералка?

Первым химические свойства минералки изучил Г. И. Гесс

Первым химические свойства минералки изучил Г.И. Гесс.

По сути минеральная вода - это та же дождевая вода, с тем лишь различием, что выпала и ушла под землю она многие столетия и даже тысячелетия назад. Пройдя сквозь различные слои земной породы, она впитала в себя различные ее минеральные вещества, приобретя таким образом все свои характерные свойства и очистившись. Грубо говоря, минералкой могла бы стать и вода из внешних и подпочвенных источников , уйди она дальше вглубь - чем глубже залегает вода, тем больше в ней углекислоты и минеральных веществ.

Продолжение на следующей странице.
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