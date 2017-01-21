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Мужской журнал Top4Man Екатеринбург

ГлавнаяАвтоТюнингAlfa Romeo 8C Spider сделали самой быстрой "Альфой" в мире

Alfa Romeo 8C Spider сделали самой быстрой "Альфой" в мире


21.01.2017
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Текст: Константин ТАПЕР

Доподлинно неизвестно, водит ли Джордж Ромеро Alfa Romeo , однако, кажется, от Alfa Romeo 8C Spider не отказался бы никто. И ничего удивительного в этом нет, учитывая, что мастера из немецкого тюнинг-ателье Novitec поработали над авто так рьяно, что превратили этот родстер в самый быстрый Alfa Romeo в мире.

Несмотря на то, что компания Novitec, специализирующаяся на автомобильном тюнинге, располагается в Германии, ее мастера души не чают в итальянских машинах, и через их опытные умелые руки прошло уже множество самых разных моделей Alfa Romeo. Теперь же умельцы переплюнули самих себя, "прокачав" родстер Alfa Romeo 8C Spider до такой степени, что он стал самым быстрым Alfa Romeo в истории.

Alfa Romeo 8C Spider

Alfa Romeo 8C Spider

Для того чтобы увеличить отдачу "движка" Alfa Romeo 8C Spider, в Novitec мудрствовать лукаво не стали, и попросту заменили его агрегатом Maserati , который стал выдавать на 150 "лошадей" больше штатного двигателя 8C Spider. Таким образом, вместо 450 лошадиных сил машине достались все 600 при 588 Нм и 305 километрах в час "максималки". Разгоняться до 100 км/ч после этого автомобиль стал за 3,9 секунды.

Alfa Romeo 8C Spider

Для того, чтобы "голос" Alfa Romeo 8C Spider звучал басистее, ему поменяли систему выпуска. Так же автомобилю досталась регулируемая подвеска и новые колесные диски размерностью 21 дюйм спереди и 22 дюйма сзади. А, чтобы окончательно закрепить в сознании любого водителя эксклюзивность авто, в оформлении отделки добавили элементы из алькантары. За весь комплект улучшений от Novitec просят 20 000 евро.

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