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«Эдванс»: защита с блеском для вашего авто


27.06.2017
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Чем ненастнее на улице, тем большему виду загрязнений становится подвержен ваш автомобиль, и тем актуальнее защита его поверхности от самых разных видов загрязнителей. И если летом нам приходилось бороться в основном только с обычной городской пылью и грязью, то с наступлением холодов к этому добавляется масса других угроз для внешнего вида вашего авто, лучше всего справиться с которыми поможет уникальная технология «Эдванс» .

Безупречный внешний вид автомобиля – аксиома для любого солидного мужчины, который понимает, что поговорка «встречают по одежке» относится не только к дороговизне и внешнему виду костюма, но и к облику авто, за рулем которого ему приходится изо дня в день представать и перед деловыми партнерами, и перед потенциальными клиентами. А значит, не имеющих значение мелочей здесь нет.

антикоррозионная защита автомобиля

Именно поэтому так важно, чтобы независимо от погоды и дорожных условий автомобиль всегда выглядел безупречно – ведь, по сути, являясь средством вашей самопрезентации, как костюм, начищенные ботинки или дорогие часы, ваша машина может рассказать о вас больше, чем что-либо еще. Другое дело, что постоянно следить за тем, как выглядит автомобиль, а тем более в наших условиях, бывает очень непросто.

И мало того, что машину приходится загонять на мойку чуть ли не после каждой поездки, так еще и ее покрытие постоянно подвергается различным угрозам – воздействию соли, реагентов, жесткой воды, да и банального птичьего помета, как и все вышеперечисленное, далеко не лучшим образом воздействующего на покраску автомобиля. Как же защитить свое авто, одновременно сделав его внешний вид безупречным? И ответ здесь – «Эдванс» .

защитное покрытие автомобиля

Продолжение на следующей странице.

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Все про Alfa Romeo  

Рейтинг: 3.19
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      Комментариев к статье "«Эдванс»: защита с блеском для вашего авто" (1):
Suzy
Suzy  02.01.2013 14:43:05
This was so heplufl and easy! Do you have any articles on rehab?
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