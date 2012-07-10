Великий "Чероки" - все, что осталось от малинового пиджака

18.07.2017

Текст: Алексей СЛАВИН

В мире моторов Jeep не просто марка - это имя нарицательное. А в России Jeep Grand Cherokee - это имя собственное. В натуре. Машина - железная по пояс, как и ее владелец, которая не боится ни сборок, ни разборок, ни дорожного беспредела.

Реве та стогне Джип Широкий! В отчаянные времена первичного накопления и вторичного перераспределения его многолитровые, беспощадные к кошелькам моторы сдирали остатки асфальта с весей и направлений Необъятной. Салютуя в воздух из калибров, его обмывали спиртом Royal и обтирали рукавом малинового пиджака. Скупая мужская слеза скользит лабиринтом щетины…

Двадцать лет спустя. Голливудская улыбка, стильная прямоугольная оптика, мускулист и подтянут - уже не мачо, но, слава богу, и не метросексуал. Годы альянса DaimlerChrysler не прошли даром. И пусть ныне правят бал мафиози с Аппенин, которым с ровного места досталась треть некогда великого концерна. Пусть. Но под идеального кроя костюмом вряд ли стоит прятать инжиниринг Mercedes-Benz!

Да, он в полтора раза дешевле и на полсотни сил мощнее аналогичного Mercedes-Benz ML, на шасси которого он построен. Да, именно поэтому под капотом трудится итальянский турбодизель VM Motori, а не швабский "тяжелый" мотор с впрыском мочевины… В конце концов, он был и остается настоящим Jeep, ведь шасси германского кроссовера - это всего лишь тележка, пусть и с волшебными рычажными подвесками, которых так не хватало машинам последних поколений: все ушли на фронт новых технологий подрессоривания масс и электронно-управляемых пневмоподвесок.

Впрочем, Mercedes-Benz - это еще и структура нового несущего кузова, в полтора раза более жесткого на кручение, это почти трехметровая колесная база и современные материалы отделки всего того, что в этой базе уложено.

…Порог высок, подножек и поручней нет. Тело должно быть тренированным. Глаз - наметанным. Только так можно обнаружить обилие мерседесовской фурнитуры - от кнопок электростеклоподъемников до одинокого, функционально перегруженного подрулевого переключателя. Радуют и не по-американски жестковатые, плотные кресла с выверенной геометрией посадки, и не по-мерседесовски привычный селектор «автомата» на центральном тоннеле… Недешевый пластик, настоящий шпон. В чем подвох?

Если раньше кочерга "автомата" на рулевой колонке была фамильной чертой любого американца, то какого, простите, иглесиаса именно они нынче блюдут классические традиции?! Почему здесь веселее и удобнее, чем в ML? Чего стоит хотя бы стильный трехспицевый руль! А пара "колодцев" с вложенными вспомогательными указателями?! И даже вращающийся регулятор включения света - европейский, слева от руля…

За спиной - просторный кожаный диван на троих с регулировками наклона раздельных спинок и подогревом. Еще дальше - широченный багажник с четырьмя стальными "рельсами", по которым можно легко задвигать тяжеловесы, не беспокоя роскошный ворс, под которым хранится полноразмерная запаска. В чистоте. Полноразмерная. Не на улице. Не докатка. Не баллон с герметиком. Слышите?! "Особенности" франко-германской компоновки - это пух в уши!

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