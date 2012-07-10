Rambler's Top100
Поставить закладку
Карта сайта RSS Читать в Яндекс.Ленте Читать в Google Reader
  Войти       Регистрация      
18+
Мужской журнал Top4Man Екатеринбург

ГлавнаяАвтоТест-драйвJeepВеликий "Чероки" - все, что осталось от малинового пиджака

Великий "Чероки" - все, что осталось от малинового пиджака


18.07.2017
Увеличить шрифт
0
Нравится
  Остальные фотографии статьи

Текст: Алексей СЛАВИН

В мире моторов Jeep не просто марка - это имя нарицательное. А в России Jeep Grand Cherokee - это имя собственное. В натуре. Машина - железная по пояс, как и ее владелец, которая не боится ни сборок, ни разборок, ни дорожного беспредела.

Реве та стогне Джип Широкий! В отчаянные времена первичного накопления и вторичного перераспределения его многолитровые, беспощадные к кошелькам моторы сдирали остатки асфальта с весей и направлений Необъятной. Салютуя в воздух из калибров, его обмывали спиртом Royal и обтирали рукавом малинового пиджака. Скупая мужская слеза скользит лабиринтом щетины…

Двадцать лет спустя. Голливудская улыбка, стильная прямоугольная оптика, мускулист и подтянут - уже не мачо, но, слава богу, и не метросексуал. Годы альянса DaimlerChrysler не прошли даром. И пусть ныне правят бал мафиози с Аппенин, которым с ровного места досталась треть некогда великого концерна. Пусть. Но под идеального кроя костюмом вряд ли стоит прятать инжиниринг Mercedes-Benz!

Jeep Grand Cherokee

Да, он в полтора раза дешевле и на полсотни сил мощнее аналогичного Mercedes-Benz ML, на шасси которого он построен. Да, именно поэтому под капотом трудится итальянский турбодизель VM Motori, а не швабский "тяжелый" мотор с впрыском мочевины… В конце концов, он был и остается настоящим Jeep, ведь шасси германского кроссовера - это всего лишь тележка, пусть и с волшебными рычажными подвесками, которых так не хватало машинам последних поколений: все ушли на фронт новых технологий подрессоривания масс и электронно-управляемых пневмоподвесок.

Впрочем, Mercedes-Benz - это еще и структура нового несущего кузова, в полтора раза более жесткого на кручение, это почти трехметровая колесная база и современные материалы отделки всего того, что в этой базе уложено.

Jeep Grand Cherokee

…Порог высок, подножек и поручней нет. Тело должно быть тренированным. Глаз - наметанным. Только так можно обнаружить обилие мерседесовской фурнитуры - от кнопок электростеклоподъемников до одинокого, функционально перегруженного подрулевого переключателя. Радуют и не по-американски жестковатые, плотные кресла с выверенной геометрией посадки, и не по-мерседесовски привычный селектор «автомата» на центральном тоннеле… Недешевый пластик, настоящий шпон. В чем подвох?

Если раньше кочерга "автомата" на рулевой колонке была фамильной чертой любого американца, то какого, простите, иглесиаса именно они нынче блюдут классические традиции?! Почему здесь веселее и удобнее, чем в ML? Чего стоит хотя бы стильный трехспицевый руль! А пара "колодцев" с вложенными вспомогательными указателями?! И даже вращающийся регулятор включения света - европейский, слева от руля…

За спиной - просторный кожаный диван на троих с регулировками наклона раздельных спинок и подогревом. Еще дальше - широченный багажник с четырьмя стальными "рельсами", по которым можно легко задвигать тяжеловесы, не беспокоя роскошный ворс, под которым хранится полноразмерная запаска. В чистоте. Полноразмерная. Не на улице. Не докатка. Не баллон с герметиком. Слышите?! "Особенности" франко-германской компоновки - это пух в уши!

Продолжение читайте на следующей странице.

х
HTML-код для вставки
BBcode для вставки
Страницы 1 - 1 из 2
 Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец

Распечатать Вставить в блог Добавить в избранное

0
Нравится



Все про Jeep  Grand Cherokee

Рейтинг: 3.48
1 2 3 4 5
Материалы по теме:
По обочине. Занимаемся софт-роудом на внедорожнике Jeep Grand Cherokee


      Комментариев к статье "Великий "Чероки" - все, что осталось от малинового пиджака" (2):
Sikumistipis
Sikumistipis  10.07.2012 12:14:38
Your post is a timely contribution to the deabte
   Ссылка на комментарий
Гость
Гость  18.10.2012 18:09:09
Все, кто ищет исключительно качественный секс и профессиональный интим досуг в новом году.
Красивые девушки с роскошными телами, которые смогут исполнить любое ваше сокровенное желание и воплотить в реальность самые смелые мечты.
Все они ТУТ http://jopkizem.blogspot.com/,
Именно здесь представлены настоящие подробные анкеты девушек по вызову на любой вкус.
Также здесь можно ПОСМОТРЕТЬ ТЕЛЕФОН!
   Ссылка на комментарий



Авто
Спецпроекты:
Справочник:
 
 
 


КАТАЛОГ АВТО
 

Верни девушке первоначальный облик

ЭКСПЕРТЫ

Зато как звучит!
эксперт по автозвуку
Илья Першаков
18    Респектов:26

Подпишись на недельный дайджест Top4man.


ОПРОСЫ
Сколько раз в неделю вы выпиваете?

 вообще не пью, в жизни есть много других удовольствий

 один раз в конце недели, но как следует, чтобы болеть всю субботу

 всегда по-разному, зависит от количества поводов

 каждый день, но понемногу (бокал вина за обедом, один коктейль или кружка пива вечером)

 я не пью, я опохмеляюсь!


результаты


Мужской журнал
      Rambler's Top100

     
© «TOP4MAN.RU»,
2008 - 2017.
Все права защищены.
О нас  |   Рекламодателям   |   RSS  Статьи

Мы в социальных сетях:       
Раздел "Авто" предназначен для людей, любящих автомобили и всё, что с ними связано. Это раздел наверняка порадует тех, кто желает или просто задумывается об автотюнинге, покупке новых автомобилей или просто желает знать об авто как можно больше. Каждую неделю в нашем мужском журнале производится обзор новых моделей от ведущих автопроизводителей мира, включая тест-драйв самых популярных в России моделей авто. У нас вы также можете подать объявление о покупке или продаже новых и подержаных автомобилей.
Как научиться пофигизму