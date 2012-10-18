Американская мечта CTS Coupe

31.01.2017

Текст: Евгений БЕЛИНСКИЙ

Знаете, что такое Великая американская мечта? Я - нет. И вы - нет, и любой американец не знает, что означает это красивое но, к сожалению, эфемерное выражение. Наверное, потому, что понимание сути и выражение смысла стандартными (суконными, кондовыми) словами нанесет непоправимый урон как разуму, так и самой Великой американской мечте. Но если попытаться выразить ее ощущениями, эмоциями, ощущаемой харизмой, то получится что-то очень похожее на Cadillac CTS Coupe. Вот его-то суть и может быть описана тремя словами. Великая. Американская. Мечта.

Мы планировали провести тест-драйв Cadillac CTS Coupe трижды, и трижды договоренность сайта с "Глазуритом" разбивалась о ненастную погоду, накрывавшую Екатеринбург. Прошлая неделя не стала исключением - в четверг, 19 мая, яркое солнце и почти 23 градуса тепла сменились противным дождем и свинцовыми тучами, но было решено уже не отступать. Во-первых, потому что ценность таких машин как CTS Coupe должна быть донесена до всякого, посещающего наш сайт, во-вторых, потому что в уральской столице зацвели яблони. А кому еще приходилось фотографировать жемчужно-белый автомобиль на фоне усыпанных цветами деревьев?

Стекла без рамок и стремительный профиль - характерные черты настоящих купе.

Крупное купе идеально вписывается и в натуралистичное окружение, и в городские джунгли. Дизайнерам впору ставить памятник (столь же граненый и мультифактурный) за каждую из идей, воплощенных в стекле, металле, пластике и традиционном хроме. Да, передняя часть машины вызывает сдержанные эмоции (все-таки, седан CTS нынешнего поколения выпускается с 2008 года и уже успел примелькаться), но задок это настоящий шедевр автомобильного дизайна. Демиургам Кадиллака удалось найти идеальный баланс между грузностью и легкостью, авангардом и традиционностью, Америкой и Европой. А между тем купе, чья длина равняется 4788 мм, на 21 мм длиннее седана, на 40 мм шире (1882 мм) но на 53 мм ниже (1420 мм). То есть, не так уж и компактно.

Задок напоминает о классических Cadillac 1970-х годов.

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