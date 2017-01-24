35-летний водитель Ford Focus – типичный покупатель полиса КАСКО через Интернет

24.01.2017

Средний возраст покупателя, рассчитывающего полис КАСКО через Интернет, – 35 лет, средний возраст страхуемого автомобиля – 3 года, а средняя стоимость машины составляет 600 тысяч рублей.

В ходе исследования, проведенного первым страховым онлайн-супермаркетом «СравниКупи», было обработано более 25 000 заявок на расчет и покупку полисов КАСКО. В результате были выделены не только основные характеристики покупателя, но также их предпочтения, в том числе наиболее популярные у страхователей модели автомобилей.

Исследование показало, что средний возраст страхователя – 35 лет. При этом 80% покупателей – это автовладельцы в возрасте от 19 до 50 лет.

«Хотя принято считать, что основная аудитория Рунета – молодые люди 18–24 лет, наше исследование показывает, что большинство покупателей полисов КАСКО – это автовладельцы в возрасте от 25 до 45 лет. То есть наиболее активная и платежеспособная часть населения, пользующаяся Интернетом и уже привыкшая совершать покупки в режиме онлайн», – комментирует Сергей Богодух, директор по Продукту страхового супермаркета «СравниКупи».

Средний возраст автомобилей, для которых клиенты рассчитывают автостраховку, составляет 3 года. Подавляющая часть покупок (около 85%) приходится на полисы для автомобилей до 5 лет, 15–20% полисов КАСКО автовладельцы приобретают для новых автомобилей.

«Заметный провал в количестве рассчитываемых и покупаемых полисов КАСКО мы видим для автомобилей 2009 года выпуска. Этот спад в первую очередь объясняется снижением уровня продаж автомобилей в посткризисный год», – отмечает Сергей Богодух.

Средняя стоимость страхуемого автомобиля составляет 600 тысяч рублей. Порядка 70% машин, на которые оформляется автостраховка, – это автомобили стоимостью до 800 тысяч рублей, а на автомобили стоимостью до 1,3 млн рублей приходится 90% проданных полисов.

При этом среди самых популярных страхуемых автомобилей лидируют бюджетные иномарки. В тройку попали Opel Astra, Ford Focus и Renault Logan.