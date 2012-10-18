Peugeot 508: железный марш

02.05.2017

Текст: Алексей СЛАВИН



Когда дважды за год в доме меняется хозяин, перемены становятся буднями, а штандарты былых времен ежедневно летят к подножью новых целей. Факт…

А в былые времена разрез глаз автомобилей с геральдическим львом во лбу называли "взглядом Софи Лорен". Кроме шуток. Чуть вздернутые в сопряжении с крыльями фары автомобилей четырехсотой и пятисотой серий Peugeot в разные годы действительно напоминали игриво подведенные глаза Софи. Ровно до тех пор, пока закат эры автомобильного биодизайна не довел этот тезис до абсурда…

Миндалевидные "глаза" протянули едва ли не по стойкам крыши - Лорен в обмороке! - а широко раскрытые пасти львов из Сошо зимой стыдливо прикрывали пластмассками. Дизайнеры откровенно зевали.

Сменить спорт и агрессию на элегантную индифферентность буржуа пару лет назад был призван Жиль Видаль. Судя по всему, он долго жиль и много видаль, в том числе - и на посту шеф-дизайнера Citroёn, где двигал идею "анти-ретро", и вот теперь - Peugeot…

К аутентичности облика автомобилей Peugeot в разные годы приложили руку и сердце такие мастера, как Эторе Бугатти, Поль Брак и Серджио Пининфарина. А Видаль в год 200-летия марки революционной рукой вышвырнул из репертуара настроений шансон, водрузил во фронт новую геральдику и под бравурный "Железный марш" выкатил на парижский подиум… Нет-нет, месье. Nein! Такие автомобили всегда выпускали по ту сторону Эльзасской границы!

В "высеченном из куска" Peugeot 508 (как о нем говорят сами французы) нет ничего французского. Ровным счетом. Придя на смену сразу двум моделям - номинальному однокласснику Peugeot 407 и более крупному бизнес-седану 607, - этот автомобиль утратил национальный колорит вместе с национальными проблемами: интереснейшая с инженерной точки зрения платформа получила наконец должную форму исполнения. Конечно, при первом, втором и двадцатом рассмотрении он не покажется вам элегантным, и уж тем более - не буржуа. Но качество интерьера и должный уровень эргономики говорят о том, что французы разобрали не одну сотню автомобилей из Вольфсбурга! А когда тебе 50, отсутствие геморроя гораздо важнее ширины лацканов пиджака…

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