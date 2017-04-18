MINI Countryman Cooper S: карт-внедорожник

18.04.2017

Текст: Алексей СЛАВИН

Когда в Мюнхене решили подкатить под MINI тележку кроссовера, адепты жанра взялись за головы: зачем четыре колеса там, где всегда было достаточно одной таблетки?! Обладающий почти картинговой управляемостью и злым турбомотором, MINI Cooper S - пожалуй, лучшее лекарство против морщин по эту сторону океана! Зачем эгоисту канонада?!

Стрелять начали еще в прошлом году. Демос молвил: "Адреналин - это энергетик в магазине, а мы - клубимся социумом, потому желаем ложу!" Слово демоса - закон в мире чистогана, и на сцену потребительского амфитеатра выкатили MINI Clubman - на четверть метра длиннее, на 75 кг тяжелее, на голову практичнее, да о четырех с половиной дверях распашного типа с несимметричными проемами. Аллилуйя!

Конечно, распашные створки багажника придумали не для погрузки пьяных друзей-тусовщиков - точно так же открывался грузовой отсек на удлиненных Mini Travaller в хипповых 60-х. Но не на этих грузовиках Тимо Мякинен трижды выигрывал Ралли Монте-Карло!

А вот этот выстрел, похоже, в цель. Вот зачем из старого портфеля мастерской John Cooper Works вытряхнули пыльное имя Countryman водрузили его на новый аттракцион - инновационную систему полного привода ALL4! В этом году MINI возвращается в элиту мирового ралли с автомобилем Countryman WRC. А полный привод здесь - не просто оружие, но - Регламент. Must have, как молвит нынешний демос…

Впрочем, давайте по порядку. Для омологации в WRC необходима серия. Демосу - новая икона и модное слово "кроссовер". Никаких противоречий! Первый в истории MINI длиной более четырех метров изготовлен по лучшим баварским рецептам. Колесную базу увеличили до 2595 мм, расширили колеи колес 17-го размера. Спереди здесь, как и у оригинала, стойки McPherson, но нижние рычаги здесь крупнее, сзади - многорычажка от "трешки" BMW . По ходу - установили более жесткие пружины и смягчили на отбой амортизаторы, а "чувство карта" обеспечивается жесткими шарнирными соединениями вместо податливых сайлент-блоков. Das ist!

Какой там внедороржник ?! С клиренсом 149 мм и жесткой, как капа боксера, подвеской - это даже не паркет! Но и не линолеум. Породу не сотрешь - вряд ли чешский добродушный дикарь сможет удержаться у него на хвосте на извилистом проселке…

Исполнительный механизм трансмиссии ALL4, которая вскоре появится и на BMW X1 , представляет из себя многодисковую муфту GKN, закрепленную на подрамнике задней подвески. Включением муфты заведует электромагнитное сцепление, а сжатием фрикционов - пара дисков с хитрой шариковой передачей. В штатных режимах момент делится честно - 50:50, но при необходимости система способна сообщить до100% тяги колесам любой оси! А если деактивировать систему стабилизации, то в дело включается программа электронной имитации блокировки переднего диффа.

Как это работает? Как Господь Бог. DSC OFF! На проселке в радиус - чуть пошире, руль - порезче и - полный газ! А перед апексом - просто прикрываешься и никаких торможений, - Countryman попадает в поворот, словно камень в цель из рогатки хулигана…





…А теперь скажите честно, вас действительно интересует объем его багажника и возможности бортовой multimedia? Дело в том, что MINI Countryman - автомобиль четырехместный! Все еще интересно?.. Там, где у обычных MINI висит спидометр размером с вокзальные часы, здесь висит жидкокристаллический дисплей размером… с вокзальные часы! А между креслами установлена алюминиевая рельса, на которой с помощью хитрых крепежных механизмов, съемных подстаканников и опционных гаджетов можно организовать закусочную или пресс-центр. Да, чуть не забыл - 1170 литров. Если все вышеперечисленное отдать бродягам…

А все вышесказанное, друзья, относится только к топовой версии Mini Countryman Cooper S - и полный привод ALL4, и разогнанный до 184 сил турбомотор, и быстрый, как кобра, 6-диапазонный "автомат" Steptronic, и ценник от миллиона с четвертью. Бюджетная модификация Cooper с модернизированной бензиновой "четверкой" 1.6 мощностью 122 силы - это исключительно передний привод, добрая "механика" и 940 000 рублей красной цены. Дорого? Возьмите Citroёn DS3 с таким же мотором и крышей в ромашку…

