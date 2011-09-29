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Mercedes-Benz SLS AMG Roadster. Без грима


10.01.2017
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Текст: Константин ТАПЕР

Пока до выхода Mercedes-Benz SLS AMG Roadster остаются считанные месяцы, этот новенький родстер от Mercedes вовсю проходит последние испытания. На них-то совсем недавно авто и "засветилось" во всей своей красе и почти без "грима", позволив разглядеть Mercedes-Benz SLS AMG практически во всех подробностях.

Новые машины серии Mercedes-Benz SLS AMG , купе и родстер, - идейные продолжатели знаменитых "крыльев чайки" 1954 года - Mercedes-Benz 300SL, разрабатывались практически одновременно. Однако, как и знаменитый Mercedes-Benz 300SL Roadster 57-го, родстер-версия SLS AMG появится только через 3 года после выхода купе. И только на последних испытаниях этот родстер удалось наконец как следует рассмотреть.

Mercedes-Benz SLS AMG Roadster

И первое, что бросается в глаза при взгляде на Mercedes-Benz SLS AMG Roadster, - это его мягкая крыша, из-за которой тех самых дверей - "крыльев чайки" - как и родстеру-преемнику Mercedes-Benz 300SL, авто уже не видать. Впрочем, индивидуальности авто это не лишает - сама по себе трехслойная мягкая крыша способна складываться и раскладываться на скорости в 50 км/ч за 11 секунд, что быстрее, чем и у Audi и у BMW.

Mercedes-Benz SLS AMG Roadster

Колесная база Mercedes-Benz SLS AMG Roadster будет тех же размеров, что и у купе Mercedes-Benz SLS AMG - 2680 миллиметров, ширина и длина авто так же останутся без изменений и составят 1939 и 4638 мм соответственно. Высота кузова пока не озвучена, но нетрудно догадаться, что здесь также особых отличий от купе родстер не получит.

Mercedes-Benz SLS AMG Roadster

Главное же, чего нужно было добиться создателям Mercedes-Benz SLS AMG Roadster, - это повышение жесткости кузова при незначительных изменениях в массе самой машины - с мягкой крышей эти меры были просто необходимы. Для чего были укреплены боковины машины и поставлены усилители жесткости под приборной панелью и между бензобаком и складным верхом. Чтобы авто при этом не набрало вес , в конструкции складной крыши активно использовались элементы из алюминия и магниевого сплава.

Mercedes-Benz SLS AMG Roadster

Что касается двигателя, то здесь родстеру достанется тот же агрегат, что и у купе Mercedes-Benz SLS AMG - 8-цилиндровый "атмосферник", выдающий 571 лошадиную силу и 650 Нм при объеме в 6.2 литра и 317 км/ч электронно-ограниченной "максималки". Как и SLS AMG, работать все это добро будет в команде с семиступенчатой коробкой-роботом Getrag. Остальные подробности о родстере - 13 сентября во Франкфурте .
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Все про Mercedes-Benz  SLS AMG

Рейтинг: 3.58
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      Комментариев к статье "Mercedes-Benz SLS AMG Roadster. Без грима" (3):
Гость
Гость  29.09.2011 22:03:17
Вещь
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Гость
Гость  29.01.2012 03:11:03
Хорошая спортивная тачка=)
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Гость
Гость  18.10.2012 18:09:37
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