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McLaren MP4-12C по кличке "Углерод"


03.01.2017
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Текст: Алексей СЛАВИН

Ниже, чем Ferrari 458 Italia, короче и легче Lamborghini Gallardo Superleggera, мощнее, чем Porsche 911 Turbo … Кто посмел замахнуться?! Это McLaren MP4-12C по кличке "Углерод" - зубная боль Маранелло, бельмо на глазу Санта-Агаты и колики в почках Цюффенхаузена. Aston Martin даже не выглядывает - никакого землячества! В Уокинге пустили в серию второго в истории компании McLaren Automotive наемного убийцу континентальных суперов…

McLaren MP4-12C

McLaren MP4-12C по кличке "Углерод"

MP4 - так обозначались все формульные болиды McLaren со времен объединения в 1981 году с Project 4 - компанией Рона Дениса. Перед вами второй дорожный болид (после великого и ужасного McLaren F1, McLaren SLR не в счет - это все-таки Mercedes-Benz!), выпущенный компанией, и первый из себе подобных, кто носит индекс формульных технологий. McLaren MP4-12C. Цифра "12"… В Уокинге заявляют, будто это - некие баллы в условном противостоянии с конкурентами, мы же знаем ее по поэме Александра Блока. Темная дюжина… Зато с литерой "С" все понятно: это от слова carbon - "углерод".а.jpg


Новый болид легче и дешевле

Новый болид McLaren MP4-12C стал дешевле

Кудесники из центра Paragon (эту базу пришельцев и фабрикой-то не назовешь!) сделали ставку на гоночные технологии: основу несущей конструкции McLaren MP4-12C составляет углепластиковый монокок MonoCell весом всего 80 кг! Теперь о деньгах. Он не выклеивается из лоскутов углеволокна и не спекается затем в автоклаве, как все нормальные изделия мира Королевских гонок, - уникальная технология позволяет отливать его из расплавленного сырья всего за 4 часа! И затраты на его производство составляют лишь 7-8% от тех бешеных сумм, в которые обходился монокок купе F1 .

Передний и задний подрамники - сминаемые, полностью алюминиевые, как и двухрычажные подвески, и крыша, и капот, и передние крылья. Внешние панели выполнены из композитов. Сколько весит ваш автомобиль? Не помните?! Загляните в свидетельство о регистрации, не поленитесь…

При снаряженной массе менее 1400 кг McLaren MP4-12C - едва ли не самый энерговооруженный в суперклассе! За спиной Дженсона Баттона, который выводит этого углеродного монстра на тестовый трек, - 600 сил мощности и столько же единиц пиковой тяги, которые развивает легонький (199 кг!) V8 3.8 Biturbo, работающий в паре с преселективным роботом SSG (Seamless Shift Gearbox) с двумя сцеплениями. На максимальные 8500 мин-1 этот мотор выходит на одном лишь вдохе - пара низкоинерционных турбокомпрессоров позволяет максимально наполнить легкие килограммами охлажденного воздуха: а выдохнув, McLaren MP4-12C разменивает третью сотню уже на девятой секунде!!!

Продолжение читайте на следующей странице.

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      Комментариев к статье "McLaren MP4-12C по кличке "Углерод"" (2):
AK61
AK61  10.07.2011 22:38:07
Если бы не
1. МакЛарен-Мерседес.
2. Бугатти Вейрон
3. Кёнигсегг.
4. БРДМ-1.
и я был бы богатым, то первая машина, которую я бы купил, была бы именно она
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Гость
Гость  06.09.2012 14:24:08
сервис on-line заработка в интернете. http://wmns.org-job.com
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 один раз в конце недели, но как следует, чтобы болеть всю субботу

 всегда по-разному, зависит от количества поводов

 каждый день, но понемногу (бокал вина за обедом, один коктейль или кружка пива вечером)

 я не пью, я опохмеляюсь!


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