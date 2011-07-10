03.01.2017

Текст: Алексей СЛАВИН

Ниже, чем Ferrari 458 Italia, короче и легче Lamborghini Gallardo Superleggera, мощнее, чем Porsche 911 Turbo … Кто посмел замахнуться?! Это McLaren MP4-12C по кличке "Углерод" - зубная боль Маранелло, бельмо на глазу Санта-Агаты и колики в почках Цюффенхаузена. Aston Martin даже не выглядывает - никакого землячества! В Уокинге пустили в серию второго в истории компании McLaren Automotive наемного убийцу континентальных суперов…

McLaren MP4-12C

MP4 - так обозначались все формульные болиды McLaren со времен объединения в 1981 году с Project 4 - компанией Рона Дениса. Перед вами второй дорожный болид (после великого и ужасного McLaren F1, McLaren SLR не в счет - это все-таки Mercedes-Benz!), выпущенный компанией, и первый из себе подобных, кто носит индекс формульных технологий. McLaren MP4-12C. Цифра "12"… В Уокинге заявляют, будто это - некие баллы в условном противостоянии с конкурентами, мы же знаем ее по поэме Александра Блока. Темная дюжина… Зато с литерой "С" все понятно: это от слова carbon - "углерод".





Новый болид легче и дешевле

Кудесники из центра Paragon (эту базу пришельцев и фабрикой-то не назовешь!) сделали ставку на гоночные технологии: основу несущей конструкции McLaren MP4-12C составляет углепластиковый монокок MonoCell весом всего 80 кг! Теперь о деньгах. Он не выклеивается из лоскутов углеволокна и не спекается затем в автоклаве, как все нормальные изделия мира Королевских гонок, - уникальная технология позволяет отливать его из расплавленного сырья всего за 4 часа! И затраты на его производство составляют лишь 7-8% от тех бешеных сумм, в которые обходился монокок купе F1 .

Передний и задний подрамники - сминаемые, полностью алюминиевые, как и двухрычажные подвески, и крыша, и капот, и передние крылья. Внешние панели выполнены из композитов. Сколько весит ваш автомобиль? Не помните?! Загляните в свидетельство о регистрации, не поленитесь…

При снаряженной массе менее 1400 кг McLaren MP4-12C - едва ли не самый энерговооруженный в суперклассе! За спиной Дженсона Баттона, который выводит этого углеродного монстра на тестовый трек, - 600 сил мощности и столько же единиц пиковой тяги, которые развивает легонький (199 кг!) V8 3.8 Biturbo, работающий в паре с преселективным роботом SSG (Seamless Shift Gearbox) с двумя сцеплениями. На максимальные 8500 мин-1 этот мотор выходит на одном лишь вдохе - пара низкоинерционных турбокомпрессоров позволяет максимально наполнить легкие килограммами охлажденного воздуха: а выдохнув, McLaren MP4-12C разменивает третью сотню уже на девятой секунде!!!



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