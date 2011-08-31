Уникальный Cross: помесь вне конкуренции

04.04.2017

Текст: Алексей СЛАВИН

Он родился в Огайо всего пару лет назад - дитя неравного брака американки и Глобального Маркетинга. По материнской линии ему досталась платформа Honda Accord с клеймом "Made in USA", а от отца - судьба космополита и посла рок-н-ролла в неритмичной стране…

Впервые мы увидели его в прошлом августе на салоне в Москве. Кто ты? Неужто крокодил? Выглядит Honda Crosstour столь же необычно, сколь и внушительно: широкий фамильный фронт с этажами хрома и мощной челюстью, профилированные бедра, мощный хвост кормы с энергично ниспадающей линией крыши…

…В середине прошлого десятилетия стратегическое решение о выводе на галопирующий российский рынок премиум-продуктов - Lexus и Infiniti - приняли Toyota и Nissan. Вслед за ними собиралась и Honda, но в планы появления Acura в России вмешался кризис 2008 года. И вместо кроссовера Acura ZDX, построенного на агрегатах Honda Legend, нам предложили вид сбоку: Honda Crosstour, выполненный на основательно переработанном шасси американской версии Accord.

К европейскому кузену американец имеет весьма опосредованное отношение - он заметно крупнее, имеет более длинноходные подвески и возможность поперечной компоновки большого мотора V6 под капотом. Адаптация этого шасси под Honda Crosstour предполагала использование более жесткого и высокого кузова (силовая структура на 46% состоит из высокопрочных сталей), усиленной ходовой части и агрегатной базы модели Pilot - шестицилиндрового алюминиевого мотора J35Z2 и пятидиапазонного "автомата". А поскольку по планам мирового капитала Honda Crosstour должен был встать на одну социальную ступеньку ниже мажорной Acura ZDX, то вместо дорогостоящего узла многодисковых сцеплений SH-AWD, здесь использована более простая и дешевая схема полного привода Real Time 4WD от Honda CR-V. Вот так - скромно и без особых усилий в 2009 году был "собран" максимально унифицированный автомобиль, призванный бить Toyota Venza по ту сторону океана…

А в наших палестинах Honda Crosstour в модном нынче кузове Sportback собирается играть в лиге имени себя! Точно так же, как нет прямых идейных конкурентов у BMW X6 в "премиуме", нет их и у Crosstour в своем социуме. И если бы был на свете Audi A7 Sportback Allroad, да еще и с ценником от миллиона восьмисот, то он по известной всем причине был бы дедушкой. А пока - яйца в этой нише есть только у Honda Crosstour.

Для России шасси Honda Crosstour вновь чуть перенастроили: двухрычажная подвеска спереди и четырехрычажная сзади получили новые резинометаллические соединения, пружины и амортизаторы, а также более мощные стабилизаторы поперечной устойчивости - все это призвано увеличить угловую жесткость подвесок. Рулевое управление, наоборот, чуть распустили: передаточное отношение у российского Honda Crosstour составляет 15,2:1 (руль делает от упора до упора 2,76 оборота), поэтому и диаметр разворота Crosstour превышает 12,7 м - это больше, чем у седанов представительского класса!

Плюс ко всему, в стране, привыкшей дышать всем чем угодно, мотор V6 3.5 разогнали до 275 сил (339 Нм). Мотор - а любая Honda - это прежде всего, мотор! - нет слов, хорош: ему чуть не хватает тяги до 3000 мин-1, но финальный спринт до предельных 6800 мин-1 стрелка тахометра совершает на одном дыхании системы i-VTEC под рычащий тембр выпуска. Эффектно. И экономно: агрегат оборудован системой Variable Cylinder Management (VCM), отключающей два или три цилиндра при малых нагрузках!

Очень неплох и пятидиапазонный "автомат" - подобный агрегат устанавливают на Honda Accord и Honda Pilot, но у Honda Crosstour передачи более "длинные": например, вторая крутится почти до 130 км/ч! Коробка работает быстро и плавно, а в режиме "Sport" - всегда держит стрелку в моментной зоне, не ниже 3500 мин-1. Приятно и то, что в пригоршне умных процессоров, управляющих работой коробки, прошиты здравые алгоритмы, и в напряженном повороте при сбросе газа "автомат" сохраняет текущую передачу, чтобы не снижать тормозной момент на колесах. А если в "драйве" качнуть подрулевым веслом, то коробка не станет жестко удерживать передачу и быстро вернется к автономной работе, но в "Sport" пилот получает честный мануальный режим. Приятно.

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