Ford Fiesta ST. Первые подробности

27.12.2016

Текст: Константин ТАПЕР

Еще в прошлом году стало известно, что помимо штатной версии, Ford Fiesta будет выпускаться в "заряженном" варианте ST, однако никаких технических характеристик будущего автомобиля известно не было. И вот, уже в 2011-м, после того как Ford Fiesta ST неоднократно "засветился" на шпионских фотографиях различных автомобильных изданий, мы узнали и подробности о начинке авто .

Последний раз Ford Fiesta ST попал в поле зрения шпионских фотокамер в конце весны - в мае этот "заряженный" хетчбек от Ford был неоднократно сфотографирован во время своего тестового заезда в Германии - на испытательном треке под Нюрбургом. Автомобиль тогда был заснят практически без присущего еще невыпущенным машинам камуфляжа и изрядно порадовал глаз всем любопытствующим поклонникам Ford Fiesta.

Однако, даже тогда о технических характеристиках нового хетчбека можно было только догадываться - никакой официальной информации, как, впрочем, и официальных фотографий концерном Ford предоставлено не было. И вот, одному из британских автомобильных изданий наконец удалось разжиться некоторой информацией о том, что же будет стоять под капотом Ford Fiesta ST и чего именно нам стоит ждать от авто.

И первое что стало известно - новый Ford Fiesta ST получит 1.6-литровый двигатель EcoBoost, который уже сейчас ставится в том числе и на компактный мини-вэн Ford C-Max. И хотя в стандартном своем варианте этот "движок" выдает 180 лошадиных сил, ST, скорее всего, достанется его вариант с турбонаддувом, который увеличит отдачу агрегата до 200 л.с. По сравнению со 150 "лошадками" предыдущего Ford Fiesta ST - все прогресс.

Работать двигатель будет в тандеме с шестиступенчатой механической коробкой передач, и хотя до сих пор ходят слухи о появлении версии с "автоматом" - скорее всего, "механикой" все дело и ограничится. Все это добро позволит разгонять Ford Fiesta ST до 100 километров в час за 6 секунд и развивать максимальную скорость в 225 км/ч. Воочию увидеть Ford Fiesta ST можно будет уже этой осенью во Франкфурте , в продажу же автомобиль поступит не раньше весны 2012-го. О ценах на авто пока ничего не известно.