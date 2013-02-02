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Ferrari Superamerica 45. Коллекционное издание


17.01.2017
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Текст: Константин ТАПЕР

Лучший способ прослыть увлеченным коллекционером машин - это не просто много лет подряд собирать автомобили , а добиться того, чтобы автомобили стали выпускать специально для тебя. Немногие могут этим похвастаться, а теперь к их числу примкнул Питер Каликов, специально для которого компания Ferrari выпустила в единственном экземпляре суперкар Ferrari Superamerica 45.

Иметь в гараже Ferrari уже давно не модно - даже если их несколько, это говорит только о страсти к быстрым итальянским машинам и об определенных финансовых возможностях. Другое дело, если вместе с одной из самых больших коллекций Ferrari в мире, на парковке перед домом стоит специально на заказ собранный суперкар Ferrari Superamerica 45, и других таких автомобилей в мире больше нет.

Ferrari Superamerica 45

Питер Каликов как раз таким человеком является - будучи нью-йоркским магнатом и владельцем одной из самых крупных коллекций Ferrari в мире, включающей в себя самые известные модели Ferrari 50-60-х годов, на днях бизнесмен стал обладателем Ferrari Superamerica 45 - суперкара, собранного специального для него. Автомобиль получил название в честь Ferrari 400 Superamerica - первого экспоната коллекции Каликова.

Неизвестно, в какую сумму обошелся суперкар своему владельцу, однако собран Ferrari Superamerica 45 на базе еще одного суперкара - Ferrari 599 SA Aperta, от которого он и перенял большую часть технических характеристик. Так, движущей силой этого итальянского "коня" выступил тот же, что и на SA Aperta 6-литровый агрегат с 12 цилиндрами и 699 л.с. прыти под управлением шестидиапазонного "робота" КПП.

Ferrari Superamerica 45

В отличие от мягкой крыши 599 SA Aperta, Ferrari Superamerica 45 достался другой верх - жесткая двухсекционная крыша в стиле Ferrari 575M Superamerica. В остальном же автомобиль собирали так, чтоб тот был максимально похож на тот самый Ferrari 400 Superamerica, который Каликов купил еще в 1961 году - даже цвет подобрали идентичный - голубой "металлик". Кроме того, авто достался кожаный интерьер темно-бежевого цвета, передний углепластиковый сплиттер и оригинальные диски.
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      Комментариев к статье "Ferrari Superamerica 45. Коллекционное издание" (1):
Гость
Гость  02.02.2013 19:12:40
Вот здесь http://auto-planet.org.ua/ferrari-superamerica еще нашел материал про Ferrari Superamerica 1962 года
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